Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmalarında 4'üncü gün



Murat KÜÇÜKAyhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılarak, kaybolan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürülüyor. Çalışmalar, Kozcağız Barajı ile Ünal'ın evinin yıkıldığı dere arasındaki 23 kilometrelik alanda gerçekleştiriliyor.

Kentte meydana gelen sel felaketi, Zafer ve Akörensöküler köylerini vurdu. Çok sayıda ev, kullanılamaz hale geldi. Zafer köyünde köprülerin çökmesiyle ulaşım kesildi. Akörensöküler köyünde ise selin yıktığı evde bulunan Arife Ünal, suya kapılarak kayboldu. Ünal'ı arama çalışmalarına, 4'üncü günde de devam edildi. Havanın kararmasıyla dün sonlandırılan arama çalışmaları, bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, deniz polisi, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Ankara itfaiyesi ve özel arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması yapılıyor. Çalışmalar sırasında hassas burunlu köpekler de kullanılıyor. Isıya duyarlı dron ile bölge havadan taranıyor. Çalışmalar, Kozcağız Barajı ile evin yıkıldığı dere arasındaki 23 kilometrelik alanda gerçekleştiriliyor. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR

2021-08-14 10:37:21



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