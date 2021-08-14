Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (2) 

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EVİNE 600 METRE UZAKLIKTA CESEDİNE ULAŞILDI

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde, 4 gün önce selin evini yıkması sonucu sulara kapılarak, kaybolan Arife Ünal´ın cansız bedeni bulundu. Ünal´ın kayaların arasında sıkışmış cesedine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR

2021-08-14 11:39:33



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