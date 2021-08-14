Selde kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bartın'da evinde uyuduğu sırada sel sularına kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bartın Valiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sele kapılarak kaybolan Arife Ünal isimli vatandaşımızın cansız bedenine arama kurtarma ekiplerince ulaşılmıştır. Kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Ünal'ın cansız bedeninin evine yakın kısımda dere yatağında bulunduğu öğrenildi.



Arama çalışmaları dört gün devam etti

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde geçen 10 Ağustos gecesi meydana gelen sel felaketinde 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları 153 kişilik ekiple sürmüştü. Dere yatağı boyunca 14 kilometrelik alanda tamamlanan genel taramanın ardından başlatılan detaylı arama çalışmalar gerçekleştirilmişti.

Bölgede Tokat Jandarma Özel Harekat Bölüğü, İstanbul Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Bolu Jandarma Arama Kurtarma, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından JAK timleri, Zonguldak Asayiş Komando Bölüğü, AFAD Ankara, Sakarya, Samsun, Bartın ekiplerinin yanı sıra 4 adet arama kurtarma köpeği çalışmalara katılmıştı.

Bir taraftan da kayıp kadına ulaşabilmek için termal kameralı drone ile havadan tarama yapılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.