Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (4)



YENİDEN KÖPRÜ YAPILIYOR

Bartın'da, sel felaketinin en fazla hasara yol açtığı Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaralar sarılıyor. Bölgede yıkılan köprülerin yeniden yapılması için Devlet Su İşleri ekipleri çalışma yapıyor. İş makineleriyle getirilen büzler, köyü ikiye bölen dereye koyulurken, karşıya geçilmesi için yeniden köprü yapılıyor. Ayrıca belediye, polis ve jandarma ekipleri, köyün içindeki çamurları temizlemek için çalışma yapıyor. Bölge halkı da evleri ile dükkanlarının içini ve önündeki çamuru temizliyor.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-08-14 12:49:03



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