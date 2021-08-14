(Özel) Selden otomobil bagajına yükleyerek kurtardığı buzağılar annesine kavuştu

Bartın'da yaşanan sel felaketi sırasında otomobilin bagajına yüklenerek kurtarılan 3 buzağı annelerine kavuştu.
Bartın'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağış sonrası yıkılan Kavlakdibi köprüsü yakınında bulunan ahırındaki 3 buzağı otomobilin bagajına yüklenerek kurtaran çiftçi Ahmet Karaoğlu, o gün yaşadıklarının kendileri için çok korkunç olduğunu söyledi.
3 buzağını son anda ahırdan kurtararak otomobilinin bagajına koyarak güvenli bir alana taşıyan çiftçi, ormanlık alan içinde derme çatma kurduğu branda ile hayvanlarını yağmurdan korumaya çalıyor. Annelerine kavuşan 3 buzağı onların yanından ayrılmayarak alanda otlanırken çiftçi Ahmet Karoğlu, "Ahırımız zarar gördü. Hayvanların yemleri, kepekleri hepsi gitti. Hayvanları şimdilik bu şekilde koruyorum. Yağışlar aralıklarla devam ediyor. Ben de burada hayvanlarımla kalıyorum, onları korumaya çalışıyorum. Karı kocayız. Geçimimiz sadece hayvanlar" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.