Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (6)

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bartın'da sel felaketinde hayatını kaybeden Arife Ünal, ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünal'ın cenazesi Ceyüpler Eski Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köyde bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Arife Ünal'ın oğlu Abdurrahman Ünal ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Sinan Güner katıldı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Murat KÜÇÜKAyhan ACAR

2021-08-14 19:36:54



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