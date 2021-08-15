Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor 10 günlük hayvanını biberonla besleyen selzede aile, yetkililerden mama istedi

Bartın'da meydana gelen sel felaketinde annesi telef olan 10 günlük buzağı, sahibi tarafından biberonla besleniyor. Yetkililerden mama talebinde bulunan aile, buzağıya gözü gibi bakıyor.

Bartın'da geçen Salı günü yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen köy Zafer köyü oldu. Köy sakinlerinden Hasan Turgut (49) ile Emine Turgut (49) çiftçinin ahırlarını sel vurdu. 10 gün önce bir tarlada doğan ve adını 'Garip' koydukları buzağıyı selden kurtaran çift, yavru hayvanı evlerinde beslemeye başladı. Selde annesi boğularak telef olan minik buzağı, sütle beslenemediği için sahibi tarafından biberonla mama ile besleniyor. Yetkililerden mama talebinde bulunan Emine Turgut, "İlk önce sağanak yağmur gibi başladı. Gece yarısından sonra sel gibi bir şey oldu. Felaket oldu. Gece 02:30'a kadar seli yaşadık. Kapıyı açtığımız zaman seviniyor. Annesi de ölünce mamamız da bitti. Elimi emiyor. Bize mama gönderebilirlerse çok seviniriz. Garib'imi böyle besliyorum. Kendisi de emiyor artık biberona alıştı. Tarlada doğdu bu evde de doğmadı annesinden" dedi.

Hasan Turgut ise o anları anlatarak, "Baktım sel olmuş. Buzağıyı kucağıma aldım. Dördüncü kata çıkardım. Dört ineğimiz vardı. Bunun annesi vardı selde öldü. Çok alıştık. İlk günler bir şey yemiyordu. Şimdi yiyor. Muhtar istemişti biz buna çok alıştık. Veremem dedim. Adını da Garip koyduk" dedi.

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