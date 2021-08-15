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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selzedelerin en büyük destekçisi jandarma oldu

İHA

Selzedelerin en büyük destekçisi jandarma oldu

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor. Jandarma ekipleri de selin ilk dakikalarından itibaren vatandaşlara destek verdi.
Geçen Salı gecesi başlayan ve Zafer köyünde büyük bir tahribata neden olan selin izleri siliniyor. Evleri ve işyerleri su altında kalan ve çamurla kaplanan vatandaşlar, bir yandan eşyalarını kurtarmaya çalışırken bir yandan da temizlik çalışmaları yapıyor.
Bölgeye sevk edilen tankerler ile cadde ve sokaklar yıkanıyor. Selzede vatandaşların en büyük destekçisi ise askerler ve polisler oldu. Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 200'den fazla jandarma, selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışmalarına destek verdi. Jandarmalar işyerlerini kaplayan çamurları küreklerle dışarıya taşıdı. Sokağa taşınan çamurlar buradan da temizlenerek tahliye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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