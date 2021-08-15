Sel felaketinden sonra Bartın'da deniz çamur rengine döndü

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BATI Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sel afeti sonrasında Bartın´da 4 çayın döküldüğü Karadeniz çamur rengini aldı. 5 gün önce Bartın´ın Ulus ilçesi Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne 3 saatte metrekareye 318 kilogram yağış düştü. Ulus çayı, Kumluca çayı, Kozcağız çayı ve Arıt çayından gelen sel suları liman çıkışında İnkum tatil beldesinde Karadeniz´e ulaştı. Masmavi deniz çamur rengine döndü. Denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Çamurlu su İnkum açıklarında yaklaşık 5 kilometre boyunca denize yayıldı.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-08-15 14:35:13



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