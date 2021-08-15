Kayıp Doğukan için yakınlarından 'Bırak yeğenimi Karadeniz' paylaşımı



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da, Büyükkızılkum Plajı'nda 6 gün önce oyun oynarken kaybolan Doğukan Yaylacı´yı (8) arama çalışmaları devam ediyor. Yakınları sosyal medya Doğukan´ın fotoğrafını paylaşarak, "Bırak yeğenimi Karadeniz çektirdiğin acı yeter" diye paylaşımda bulundu.

Karabük'ten Bartın Büyükkızılkum Plajı'na geçen pazartesi günü

gelen Yaylacı ailesinin çocukları Doğukan, sahil kenarında oyun oynarken kayboldu. Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ile cankurtaranların sahilde ve denizde yaptıkları tüm aramalara rağmen çocuk bulunamadı. Bugün Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Samsun´da konuşlu helikopter gelerek kıyı taraması gerçekleştirdi. Doğukan Yaylacı´nın yakınları sosyal medya hesaplarında, Doğukan´ın fotoğrafını paylaşarak, "Bırak yeğenimi Karadeniz çektirdiğin acı yeter tüm dostlarımızdan dua bekliyoruz" yazdı.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-08-15 16:50:52



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