Bartın'da sel temizliği



Ayhan ACAR/ ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde, dere yatağında ve köy içindeki temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Ulus'un Zafer köyünde, sel felaketinden 6 gün sonra, sel sularının bıraktığı toprak yığınlarını temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Köyde çeşitli kurumlardan 27 iş makinesiyle çalışmalar sürdürülürken, polis ve jandarma ekipleri de destek veriyor. Bartın İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ), Zonguldak, Samsun, Karabük belediyeleri, AFAD ve Bartın Gençlik Merkezi'nden gelenlerle 150 kişiye yakın ekip, yaraları sarmaya çalışıyor. Küreklerle ev ve iş yerlerinden dışarı atılan çamurlar, kepçe ve kamyonlarla alınıyor; yollar itfaiye aracı ve tankerlerle yıkanıyor. Köyde kurulan Türk Kızılay ikram aracıyla da halka ve ekiplere yiyecekiçecek desteğinde bulunuluyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bartın Valiliği, sel bölgesindeki hasarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 6 gün önce meydana gelen selde 13 köprünün yıkıldığı ve 46 yapının ağır hasar gördüğü belirtilerek, "İlimiz Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde 1 kişi hayatını kaybetti. Karayolları'na bağlı 4 köprü, İl Özel İdaresi'ne bağlı 9 köprü yıkık durumda. Ulaşılamayan yerleşim yeri yok. Ulaşım servis yolu, menfez, boru vesaire yöntemlerle sağlanıyor. Elektriksiz yerleşim yeri yok. 32 köy ve bağlı mahallelere su verilemiyor. Yıkık ve acil yıkılacak ağır hasarlı yapı sayısı 46 adet. Etkilenen çiftçi sayısı 333, 6 bin 600 metrekare dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 172 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür. 49 araç zarar görürken, 94 konutta eşyaların zarar görmüştür" denildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-08-16 13:09:20



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