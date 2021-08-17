Bartın´da 10 bin alabalık sel sularına karıştı



Ayhan ACAR/ ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesi Zafer köyünde bulunan, 40 bin kapasiteli alabalık tesisindeki 10 bin balık, sel sularıyla gitti. 26 yıl önce kurulan alabalık tesisinin sahibi Şemsettin Arslan (64), "Yağmur suları önce yoldan gelmeye başladı sonra dere yükseldi. 10-15 bin alabalık sulara kapıldı. Hasar tespiti yapıldı. Ucuz atlattık" dedi.

400 hanenin bulunduğu Zafer köyünde, 1 hafta önce meydana gelen sel felaketinde, ev ve iş yerlerini su basmasıyla hasarlar oluştu. Zafer köyü ile Uluköy yolu üzerinde bulunan alabalık tesisinin yanındaki derenin taşması da hasara yol açtı. 26 yıl önce kurulan alabalık üretim tesisindeki 9 havuza sel sularının girmesiyle yaklaşık 3 metre yükselme oldu. Şemsettin Arslan tarafından kurulan alabalık tesisindeki 10 bin yavru ve anaç alabalıklar, sel sularına karıştı. Temizlik çalışmasına başlanılan tesiste sel suları ile birlikte kuluçka makineleri ve balık yemleri de sel sularına karıştı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tesiste yaptığı incelemede, 40 bin alabalıktan 10 bininin sel sularına karışmasıyla zararın yaklaşık 200 bin TL olduğunu tespit etti.

Tesisin yanındaki derenin yükselme anı ile içeri dolan sel suları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yağmurun bir anda başladığını söyleyen Şemsettin Arslan, "Tesisin yanındaki ırmak ve yollardaki suların hepsi buraya gelerek, yükselmeye başladı. Biz de o sırada buradaydık. Biz öncesinde biraz tedbir almıştık sonrasında sular çok yükselince artık bıraktık. Buradaki havuzlara sel suları girdi. Derenin karşısındaki bir yol açıldı, bizi orası kurtardı. Şu anda yaklaşık 10-15 bin alabalık sel sularına kapıldı. Hepsi gitti. Hasar tespiti yapıldı. Ucuz atlattık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar

2021-08-17 10:04:17



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