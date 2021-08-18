Bartın'da ormanda kaybolan 2 kız kardeş uyurken bulundu (2)

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2 KIZ KARDEŞ YANGIN KULESİNİN ALTINDA UYURKEN BULUNDU

Bartın'ın Kaman köyünde saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda kaybolan Pelin ve Şeyda Kaya kardeşler ekiplerin aramaları sonucu bulundu. Ailenin haber vermesi üzerine akşam arama başlatan ekipler, saat 01.30 sıralarında iki kardeşi kayboldukları fındık bahçesinden 5 kilometre uzaklıktaki yangın gözetleme kulesinin altında uyurken buldu. 12,5 saat sonra bulunan çocuklardan gelen mutlu haber ile aile büyük sevinç yaşadı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, eve geldikleri sırada yönlerini kaybetikleri öğrenildi. sağlık kontrolünden geçirilen iki kardeş, ardından ailelerine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-08-18 02:47:19



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