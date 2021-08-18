İtfaiye personeli: Kız kardeşleri bulduğumuzda birbirine sarılıp uyuyordu



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN´da ormanlık alanda kaybolan 2 kız kardeşi bulan itfaiye eri Recai Soytürk (28), "Çocukları bulduğumuz anda üşümemek için birbirlerine sarılmışlardı. Çok sevindiler, çocuklar köye giderken su doldurduktan sonra yönlerini kaybettiklerini söylediler" dedi.

İstanbul'dan anneleriyle birlikte memleketleri Bartın´ın Kaman köyüne gelen Pelin Kaya (9) ve kardeşi Şeyda Kaya (7), babaanneleri Fethiye Kaya ile birlikte fındık bahçesine gitti. İki kardeş dün saat 13.00 sıralarında 3 kilometre uzaklıktaki köye gitmek için yola çıktı. Akşam saatlerinde köye dönen babaanne torunlarının eve gelmediğini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. İki kardeş, saat 01.30 sıralarında kayboldukları fındık bahçesinden 5 kilometre uzaklıktaki yangın gözetleme kulesinin altında uyurken bulundu.

Kız kardeşleri bulan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü itfaiye eri Recai Soytürk, dün akşam izinli olduğu sırada köydeki bir komşusundan 2 kız kardeşin kaybolduğunu, bunun üzerine kuzeni Kenan Soytürk ile birlikte arama çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Soytürk, "2 kız kardeşin bulunduğu bölgeye motosikletle gittik. Sonra orada bulunan insanlardan durumla ilgili bilgi aldık. Ve biz tahmin ettiğimiz gibi araçların gidemediği bir bölgeye hareket ettik. Çöplük ve yangın kulesinin bulunduğu mevkiye yöneldik. Uzun aramalar sonunda artık dönüş yolunda bir yer kalmıştı, orayı da kontrol ettiğimiz de kızların yangın kulesinin altında bulunan yol kenarında birbirlerine sarılmış şekilde uyuduklarını gördük. O anda çok mutlu olduk, bunun tarif etmek mümkün değil, sonra üşümesinler diye biz montlarımızı verdik. Sonra motosikletlerimize alarak köye getirdik. Çocuklar bizi görünce çok sevindiler. Biraz korkmuşlar ve üşümüşler. Ablası üşüdüğü kardeşine sarılmış, sonra kendisi de uyuyakalmış, yanlarına domuzlar gelmiş, çok korkmuşlar. Durumları da iyiydi ve oradan da ayrıldık. Bu benim için büyük mutluluk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-08-18 13:21:49



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