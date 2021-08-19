Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik bölümü onarıldı

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Ayhan ACAR/ ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesindeki sel felaketinde çöken Karabük yolunun 200 metrelik kısmı, onarım çalışması sonrası ulaşıma yeniden açıldı.

BartınKarabük yolunun Yenihan mevkisindeki 200 metrelik bölümü, sel felaketinde çöktü. Ekipler, sel sularının kullanılamaz hale getirdiği yolda onarım çalışması başlattı. Kapatılan yolda bu sabah ekiplerin yaptığı dolgu- menfez çalışmasından sonra 200 metrelik bölüm, yeniden ulaşıma açıldı. Yolun yeni hali, havadan dronla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar

2021-08-19 11:52:39



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