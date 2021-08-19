Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini komşuları kurtardı Yaşlı kadın ve engelli eşinin çığlıklarına komşuları yetişti

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde meydana gelen sel felaketinde Menekşe Apartmanı’nın zemin katında oturan Satiye Köksal ve engelli eşi Muharrem Köksal komşuları tarafından kurtarıldı.

Bartın’ın Ulus ilçesinde etkili olan sel felaketinde Abdipaşa beldesinde de bazı binaları su bastı. Abdipaşa beldesi Vatan Caddesi üzerindeki Menekşe Apartmanı’nın zemin katında oturan Satiye Köksal (74) ve engelli eşi Muharrem Köksal’ın (89) su basan evden yükselen yardım çığlıklarına komşuları yetişti.

Engelli olduğu için yürüyemeyen Muharrem Köksal ve eşi komşuları tarafından üst kata taşındı. Büyük korku yaşadıkları o anları anlatan Satiye Köksal, “Sel gecesi şu camların kenarından uğradı su. Ondan sonra biz sele gidiyoruz diye eşimi arabasına bindirdik, kapıya kadar gittik. Ben başladım böyle titremeye. Vücudum hapır hapır titriyor. Korktum, korkmaz mıyım. Başka gidecek yerim yok. Kız bas bas bağırdı yardım eden yok mu diye. Ondan sonra geldiler eşimi aldılar arabayla merdiven başına çıkarttılar. Oradan biz yukarı çıktık. Evin içine bakıyoruz kapıdan doğru. İçeride giremiyoruz. Orada işte korktum. Yönetici bizi evine davet etti. Orada kaldık o gece” dedi.

Evde yürütülen temizlik çalışmalarına destek veren mahalle muhtarı sel felaketi sırasında Köksal ailesinin evinde can mücadelesi yaşandığını söyleyerek, “O akşam yoğun derecede yağmur yağışı oldu. Bu dairemiz komple su içinde kaldı. Amcamız da zaten yaşlıydı engelliydi. Komşular sağ olsunlar el ele verdiler amcamızın arabasını sırtlarında taşıdılar kurtardılar. Amcamız yürüyemiyordu zaten, bir nevi ölümden döndü. Bugün Sosyal Yardımlaşma ekipleri ile beraber temizliklerini yapıyoruz. Evin hali berbat durumda. Bayağı da kötü yani. O akşam bir can mücadelesi oldu burada yani çok yoğun bir şekilde” diye konuştu.

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