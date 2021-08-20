Selde yıkılan köprünün yerine 36 metrelik panel köprü inşa ediliyor

Bartın’ın Ulus ilçesinde etkili olan sel felaketinin ardından bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Selde yıkılan Kumluca 2 köprüsünün yerine 36 metrelik panel köprü çalışmaları devam ediyor.

Bartın’ın Ulus ilçesinde etkili olan sel felaketinde Kumluca beldesi ile Abdipaşa beldelerine ulaşımı sağlayan 1972 yılında inşa edilen Kumluca 2 köprüsü yıkıldı. Ceyüpler köyü Yeni mahalle mevkiindeki yıkılan köprünün yerine 36 metrelik panel köprü inşası için çalışmalar başladı. Karayolları ekiplerince 15 iş makinesi ile yürütülen panel köprü çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan Ceyüpler köyü mevkiinde yıkılan köprünün yakın bir noktasına servis yolu inşa çalışmaları da devam ediyor. Servis yolu çalışmalarının bugün tamamlanması öngörülüyor.

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