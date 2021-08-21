Bartın'da selde 24 bin tavuk öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da selde 24 bin tavuk öldü

DHA

Bartın'da selde 24 bin tavuk öldü


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketinde Kumluca beldesindeki tavuk çiftliğindeki 24 bin tavuk telef oldu. Çiftliğin sahibi Atnen Aydoğan, 5 bin tavuğu kurtarabildiklerini belirterek, "Üretim çiftliğimize üst tarafındaki köprünün tıkanması sonucu sel suları girdi. 24 bin hayvanı kurtaramadık. 1 milyon 100 bin lira zararımız var. Bizim tesis dere kenarının üzerinde ama, ben hayatımda böyle sel afeti görmedim" dedi.
KozcağızKumluca yolu üzerinde Yenikışla mevkisinde 21 yıl önce Atnen Aydoğan 2 bin 100 metrekarelik kapalı alana tavuk çiftliği kurdu. Kumluca deresine 500 metre uzaklıkta olmasına rağmen sel sularının yaklaşık 10 metre yükselmesi nedeniyle tavuk çiftliği sular altında kaldı. 2 katlı üretim çiftliğinin alt katında bulunan 33 günlük 24 bin piliç sel sularında öldü. Çiftliğin 2´nci katında bulunan 5 bin tavuk ise kurtarılarak, güvenli bölgeye taşındı. Üretim tesisindeki bütün malzemelerin zarar gördüğü sel afeti sonrasında tavuk çiftliğinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Ölen 24 bin tavuk ise sağlık ve tarım müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde ilaçlanarak, toprağa gömüldü.
`KÖPRÜDEN TAŞAN SULAR 2 METRE YÜKSEKLİKTE TESİSE GİRDİ
Sel afeti sırasında büyük korku yaşadıklarını söyleyen çiftlik sahibi Atnen Aydoğan, "Saat 3.5 gibi yukarıda bulunan köprünün altının tıkanması sonucu sel suları tesise girmeye başladı. Sel suları tesisin alt katındaki kapıları patlatarak, içeriye girdi. İçeride 29 bin kanatlı hayvanımız vardı. 24 bini telef oldu, ancak 5 binini kurtarabildik. Zaten kurtardıklarımız da ikinci kattaydı. Bununla birlikte bütün cihazlarımız ekipmanlarımız kullanılamaz hale geldi. Öncelikli olarak burada çalışan arkadaşlarımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Sel suları burada yaklaşık 1.80 santim olarak yükseldi. Telef olan kanatlı hayvanlarımızı sağlık ekiplerinin gözetiminde toprağa gömdük. Şu anda sel sonrasında Kumluca Belediyesi ekiplerinin yardımıyla temizlik çalışması yapıyoruz" dedi.
`BÖYLE BİR AFET YAŞAMADIM, GÖRMEDİM´
Selden sonra toplam tavuk çiftliklerinde zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğunu söyleyen Atnen Aydoğan, "Zararımız çok büyük, ekipler geldi hasar tespit çalışması yaptı. Bizim tesisimiz 21 yıldır burada ama biz hiç böyle bir şey yaşamadık. Böyle bir sel yükselmesi de hiç yaşamadık. Belki biz küçükken olmuştur ama bilmiyoruz" diye konuştu.DHA-Gündem Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar
2021-08-21 09:47:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstatistiği Doğada Öğren-II proje eğitimleri Ulus’ta gerçekleşti
YEREL HABERLER İstatistiği Doğada Öğren-II proje eğitimleri Ulus’ta ...
Selde yıkılan köprünün yerine 36 metrelik panel köprü inşa ediliyor
YEREL HABERLER Selde yıkılan köprünün yerine 36 metrelik panel köprü ...
Bartın´da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bartın´da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
Bartın’da selin izleri ve tahribatı hızlıca gideriliyor Bartın’da yaşanan sel felaketinde Bartın-Karabük yolunda çöken yerler yeniden yapıldı
YEREL HABERLER Bartın’da selin izleri ve tahribatı hızlıca ...
Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik bölümü onarıldı / Fotoğraf
YEREL HABERLER Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik ...
Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini komşuları kurtardı Yaşlı kadın ve engelli eşinin çığlıklarına komşuları yetişti
YEREL HABERLER Sel felaketinde yaşlı kadın ve engelli eşini ...
Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik bölümü onarıldı
YEREL HABERLER Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.