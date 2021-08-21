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Bartın´da selin zararı 23 milyon 107 bin 924 lira

DHA

Bartın´da selin zararı 23 milyon 107 bin 924 lira


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde bulunan 58 yerleşim yerinde 16 bin 703 kişinin etkilendiği, 1 kişinin de hayatını kaybettiği bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bölgede 23 milyon 107 bin 924 lira zararın olduğu tespit edildi.
Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler, Zafer, Yılanlar, Derecik, Yenihan, Çubuklu, Ceyüpler ve Çubukbeli köylerinde 11 gün önce etkili olan sağanak yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün verilerine göre, 44 saatte Ceyüpler köyüne 362, Ulus merkez 166 ve Ulus Çubukbeli köyüne 136 kilogram yağış düştü. Sel felaketinin ardından ekipler tarafından 341 kişi evlerinden kurtarılırken, 7 kişi tedavi gördüğü hastanelerden taburcu edildi. Akörensöküler köyünde sel sularına kapılan Arife Ünal´ın (85) 4´üncü günde evinin yaklaşık 600 metre aşağısındaki toprağın 1,5 metre altında cansız bedenine ulaşıldı.
Sel sonrasında 223 araç ve 522 personelle yaralar sarılmaya devam edilirken, Karayollarına bağlı 4 ve özel idareye ait 9 köprü tamamen yıkıldı. Bartın-Karabük yolu Bahçecik köyünde yıkılan 3 köprü ile Yenihan mevkisindeki yol çalışmaların ardından tamamlanarak ulaşıma açıldı. Abdipaşa-Kumluca ve Kozcağız beldeleri birbirine bağlayan köprü yıkılarak, geçici panel köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesinde 28 yerleşim yerine su verilemezken, elektriksiz olan bölgenin olmadığı bildirildi.
479 konutun hasar gördüğü sel bölgesinde şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 4 bina yıkıldı. Türk Kızılay koordinesinde 7 mahallede 13 bin 568 adet 5 litre su, 10 bin adet bardak su dağıtımı ile 3 öğün 2 bin 250 kişiye sıcak yemek, 190 adet gıda kolisi ve bin 800 adet yardım kolisi Bartın´a ulaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Bartın, Kastamonu ve Sinop´un `Genel hayatı etkileyen afet bölgesi´ ilan etmesinin ardından Bartın´da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Ulus´ta konut, taşıt, iş yerleri, tarımsal alanlar ile özel işletmelerinde zarar ve hasarın toplam 23 milyon 107 bin 924 lira olduğu tespiti yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar
2021-08-21 10:33:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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