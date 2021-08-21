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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi ile TPAO “Filyos Vadisi” odağında iş birliğine gidiyor

İHA

Bartın Üniversitesi ile TPAO “Filyos Vadisi” odağında iş birliğine gidiyor

Bartın Üniversitesi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi noktasında protokol imzalanarak, Filyos Limanı odağında proje bazlı çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.
Bartın Üniversitesi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. “Biz Bize Kariyer” programı kapsamında hazırlanan protokol, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin tarafından imzalandı. Doğal gaz arama çalışmalarının karadaki merkezi olan Filyos Limanı’ndaki TPAO merkezinde gerçekleştirilen törende, üniversitesanayi iş birliğinde limanda ve açık denizde yapılabilecek ortak projeler konusunda iş birliğine gidilmesi kararlaştırıldı.
Gerçekleştirilen iş birliğinin önemine değinen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bilgin, “Denizde yapılan bütün operasyonların merkezi konumunda olan Filyos Limanı odağında imzalanan iş birliğini oldukça önemsiyoruz. Yerli ve milli imkânlarımızı en üst seviyeye çıkararak ülkemizin gelişimine değer katmayı hedefliyoruz. Bu noktada Bartın Üniversitesi ile yaptığımız protokolle alanında yetkin insan kaynağını yetiştirme konusunda önemli bir adım attık. Ayrıca proje bazlı iş birliği konusunda da değerli kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum” dedi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversitenin Filyos Vadisi Projesi odağında “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında ihtisaslaştığını hatırlatarak Türkiye olarak ortaya konulan hedeflere katkılar sunmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi.
İmzalanan protokolün oldukça değerli bir iş birliği olduğunu ifade eden Rektör Uzun, “Üniversite olarak tüm paydaşlarımızla birlikte bölgemize değer katmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ihtisaslaşma alanına alındık ve yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ konusunda stratejimizi adım adım ilerletiyoruz. Bu noktada TPAO ile yaptığımız iş birliği bu gayretlerimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Yönetim Kurulu Başkanımız Melih Han Bilgin başta olmak üzere tüm TPAO çalışanlarına yakın ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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