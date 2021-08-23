Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Gündüz, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Olgun Gündüz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Deniz Yılmaz’ın da yer aldığı ziyarette Bartın Üniversitesi ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Nazik ilgilerinden dolayı Genel Müdür Gündüz’e teşekkür eden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde birey, aile ve toplum konularında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Bartın Üniversitesinin sürdürülebilir gelişim hedeflerini aktaran Rektör Uzun, “Üniversite olarak bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu noktada dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı bir anlayışla insanlığa ulaşan çalışmalar yapma gayretindeyiz. Bütüncül sosyal politikalar üretilmesine katkıda bulunmak amacıyla sürdürdüğümüz bilimsel çalışmalarımızla değişimi gören, bu durumu yöneten ve dönüşümü gerçekleştirebilen sonuçlar hedefliyoruz. Bu doğrultuda yapılabilecek ortak çalışmaları önemsiyor, yakın ilgileri dolayısıyla Genel Müdürümüz Doç. Dr. Olgun Gündüz’e teşekkür ediyorum” dedi.

Misafirperverliğinden dolayı Rektör Uzun’a teşekkür eden Doç. Dr. Gündüz ise Bartın Üniversitesi ile geliştirilebilecek muhtemel iş birliklerinden mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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