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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor

İHA

Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor

Bartın’da sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyünde selle birlikte yaklaşık 50 santimetre su basan Zafer İlkokulu, eğitimöğretim dönemine hazırlanıyor.
Bartın’da selin en çok zarar verdiği noktalardan biri Ulus ilçesinin Zafer köyü oldu. 600 nüfuslu köyde köprüler yıkıldı, evleri ve iş yerlerini su bastı. Selin sürüklediği çamur, balçık, odun ve kaya parçaları ev ve işyerlerini doldurdu. Yaraların sarılması için verilen çalışmalar neticesinde onlarca işyeri, ev, depo, ahır, okul, cami ve sokaklar tek tek temizlendi.
Zafer köyünde 50 öğrencinin eğitimöğretim gördüğü Zafer İlkokulu da derelerin taşması sonucu selden etkilendi. Okulun zemin katını yaklaşık 50 santimetre su bastı. Yapılan çalışmalar neticesinde 10 derslikli okulun içindeki balçık ve sular, okul bahçesindeki ağaç kökleri ve çamurlar temizlendi. Dersliklerde boya badana çalışmalarının sürdüğü okul 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan eğitimöğretim yılına hazır hale getirilecek.

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