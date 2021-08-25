Bartın’da içinde tüp olan market alev alev yandı Tüplerin patladığı yangında mahalleli sokağa döküldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da içinde tüp olan market alev alev yandı Tüplerin patladığı yangında mahalleli sokağa döküldü

İHA

Bartın'ın Arıt köyünde bir binanın zemin katındaki markette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Marketteki tüplerin patladığı yangında alevler üst kattaki dairelere sıçradı.

Bartın’da içinde tüp olan market alev alev yandı Tüplerin patladığı yangında mahalleli sokağa döküldü

Bartın’ın Arıt köyünde bir binanın zemin katındaki markette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Marketteki tüplerin patladığı yangında alevler üst kattaki dairelere sıçradı.
Bartın’ın Arıt Köyü Merkez Mahallesinde bir binanın zemin katında yer alan Erol Karga’ya ait markette yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Marketteki tüplerin patlaması çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında alevler binadaki apartman dairelerine de sıçradı. Olası tüp patlamalarına karşı Jandarma ekiplerince önlem alınarak vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmadı.
Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bir iş yerinin küle döndüğü aynı binadaki 2 dairenin de zarar gördüğü yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor
Bartın'da selden zarar gören ilkokul eğitime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bartın'da selden zarar gören ilkokul eğitime ...
Bartın İl Jandarma Komutanlığına J. Kd. Alb. Ersin Aslan atandı
YEREL HABERLER Bartın İl Jandarma Komutanlığına J. Kd. Alb. Ersin ...
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Gündüz, Rektör Uzun’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Gündüz, Rektör ...
Aile içi şiddetin azaltılmasını hedefleyen proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek
YEREL HABERLER Aile içi şiddetin azaltılmasını hedefleyen proje ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.