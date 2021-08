Bakan Karaismailoğlu Bartın'da köprü açılışına katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Devlet her zaman milletinin hizmetindedir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'ın Kumluca beldesindeki Kumluca2 köprüsünün açılışına katıldı. Bakan Karaismailoğlu, "Afet anında ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere müdahale ettik. İktidarımız boyunca yaşanan afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık" dedi.

Sinop'tan havalanan helikopter ile Bartın'ın Kumluca beldesine hareket eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada Kumluca2 köprüsünün açılış törenine katıldı. Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan Batı Karadeniz Bölgesi'nde sergilenen destansı mücadelede vatandaşın yanında olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Afetin ardından vatandaşımız, devletini her an yanında bulmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetim unsurlarımızla birlikte, cansiperane bir çalışma sergiliyoruz. İlk günden itibaren olduğu gibi, devletin eli olarak her şartta ve durumda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gücümüzü, enerjimizi ve motivasyonumuzu, halkımızın afetin ilk gününden itibaren gösterdikleri sabır, destek ve sevgiden alıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de milletimizle her karanlık gecenin sabahına; el ele, gönül gönüle ulaştık, her zorluğun üstesinden omuz omuza geldik. Yarın da böyle olacaktır. İktidarımız boyunca yaşanan afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Afet anında ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere müdahale ettik."



"700 makine, ekipman ve bine yakıp personelimizle çalışmalar devam ediyor"

Bakan Adil Karaismailoğlu, bölgede iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü yolların trafiğe açıldığını anlatarak şöyle devam etti:

"11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde; Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde 1228 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 155,5 kilometrelik kesiminde hasarlar meydana gelmiştir. Selin hemen ardından itibaren kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarımızla tüm yol kesimlerimizi bir bir trafiğe açtık. 700 makine, ekipman ve 1000 e yakın personelimizle çalışmalarımız devam etmektedir. Sinop’ta; 564 kilometre yol ağımızdaki 55 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadarki çalışmalarımızda yollarda bakım onarım işleri tamamladık. Yollarımız trafiğe açıktır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Selin ardından Ayancık Çayı üzerindeki tüm köprülerin hasar görmesiyle birlikte adeta bir adaya dönen Ayancık ve Türkeli ilçelerimizdeki ulaşımı ivedilikle hizmete almak üzere çalışmalara başladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğümüz marifetiyle dolgu ve tahkimatları hazırlanan bölgede TSK tarafından montajı yapılan çelik köprüyü trafiğe açtık. Yine Ayancık Çayı üzerinde kutu menfez kullanarak, çift yönlü araç trafiğine müsaade eden ve yaya geçidine de imkan veren geçişi, 18 saat gibi kısa bir hizmete aldık. Türkeli Çatalzeytin arasını da aynı şekilde acilen hizmete aldık. Kastamonu’da; 553 km uzunluğundaki yolun 59,5 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte hasarları giderdik. Çalışmalarımız devam etmektedir. Kastamonu’nun Çatalzeytin İlçesi ile Türkeli'yi birbirine bağlayan köprümüzün yıkılması ile kesilen trafik akışını sağlamak üzere kutu menfezler ile geçici (acil) ulaşım yolumuzu tamamlayarak hizmete açtık."



"Köprümüzün montajına 16 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta tamamladık"

Bartın'da sel felaketi sebebiyle 111 kilometre uzunluğundaki 3 adet yolun 41 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldiğini anlatan Bakan Adil Karaismailoğlu açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Bartın’da: Sel felaketi sebebiyle 111 kilometre uzunluğundaki 3 adet yolun 41 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Yaptığımız çalışmalarla, 3 adet yoldaki 41 kilometrelik kesimdeki hasarlar giderilerek 111 kilometrelik yol kesimi trafiğe açtık. Bildiğiniz gibi selden dolayı, KozcağızKumlucaAbdipaşa İl yolumuzun 21.nci kilometresindeki Kumluca2 Köprümüz yıkılmıştı. Bugün sizlerle birlikte sel felaketinde yıkılan Kumluca2 Köprümüzün yerine geçici olarak yapılan panel köprüyü de hizmete alıyoruz. Panel köprü malzemelerimizi selin ertesi günü olan 12 Ağustos’ta Karayolları 12.nci bölge müdürlüğümüzden tırlarla buraya nakletmeye başladık. Köprümüzün montajına 16 Ağustos’ta başlayıp, 22 Ağustos’ta tamamladık. Köprümüzün genişliği 4,26 metre olup, boyu 40 metredir. 11 Ağustos’tan bu yana askeri ile, sivili ile, görevli ve gönüllüsü ile ve 7/24 esasına göre verdiğimiz bu mücadelede bizlerle birlikte tüm çalışmalarımızı yerinde takip eden sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gün oldu, hasar tespitinde bulunduk. Gün oldu, tahliyelerde yer aldık. Gün oldu selde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerine katılarak, yakınlarının acılarını paylaştık. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Buradan Milletimize sesleniyorum. Devletimiz, hep yanınızdadır olmaya da devam ediyor. Devlet her zaman milletinin hizmetindedir. Sel felaketinin hemen ardından, vatandaşlarımızı mahsur kaldıkları yerlerden alıp güvenli bölgelere naklettik. Sel felaketi sonrasında, Sinop Ayancık ve Türkeli'nde bulunan vatandaşlarımızın araçlarıyla tahliyesi için bölgeye arabalı vapur getirdik. Arabalı vapur vatandaşlarımızı araçları ile birlikte Kastamonu'nun İnebolu Limanı'na güvenle ulaştırdık. Diğer taraftan Türkeli ve Çatalzeytin arasındaki geçişi sağlayana kadar geçen sürede vatandaşlarımızı helikopterlerle sevdiklerinin yanlarına ulaştırdık. Ayrıca, selin denize taşıdığı tomrukları, römorkörlerimizle ilk defa gerçekleştirilen ağ sistemi kullanarak topladık. Bu şekilde deniz araçlarının seyir emniyetini sağlamış olduk. Can kaybı haricindeki tüm gidenleri yerine getirebiliriz. Yaralarımızı da kısa sürede sarıyoruz. Kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, bina ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacak ve bunların açılışlarını da hep birlikte yapacağız. Tüm bakanlarımız ve bakanlıklarımızda buradaki koordinasyonumuz tek yürek olarak devam edecektir. Tüm birim ve ekiplerimizde sizlerin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarla birlikte, yoğun çalışmalarından dolayı tüm birimlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Köprümüz hayırlı uğurlu olsun."

