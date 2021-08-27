Bartın'da kaza yapan otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı



Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) BARTIN'da sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobil yandı. Olayda, otomobildeki 1 kişi yanarak can verirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İnkum Bartın yolu Gürgenpınarı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, İnkum istikametinden Bartın'a gelen Semih Orakçı'nın (19) kullandığı 74 AS 677 plakalı otomobil taşocağı çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazadan sonra yanmaya başlayan otomobilde bulunan Sürücü Orakçı ile Mert Çetin (18) kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmaya başardı. Şoför Orakçı'nın yan koltuğunda oturan Doğukan Gündoğan iddialara göre emniyet kemerini çıkartamaması nedeniyle dışarıya çıkamadı. Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri başka bir olaya geçtiği sırada gördükleri yangına müdahale ederek, yanan otomobili söndürdü. Söndürülen otomobilde, Doğukan Gündoğan'ın yanarak, hayatını kaybettiğini tespit edildi. Yaralanan sürücü Semih Orakçı ve Mert Çetin, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayı duyarak kaza yerine gelen Gündoğan'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Gündoğan'ın cansız bedenni incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doğukan Gündoğan'ın tatil için Bartın'ın Karahüseyinli köyüne akrabalarının yanına tatile geldiği, ailesinin İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

Yangını yoldan geçerken, kaza yerindeki yangını gören Fuat Kapsız, "Ben yol kenarındaki kulübelerin yandığını sandım. Sonra otomobilden inenleri gördüm, hemen 112'yi ve itfaiye ekiplerini aradım. O sırada itfaiyede buradan geçerken, müdahale etti. Zaten fazla da yaklaşamadık. Otomobilde patlamalar oluyordu" ödedi.

Kaza ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın Ayhan Acar

2021-08-27 06:25:07



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