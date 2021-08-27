Bartın Millet Bahçesi yapım ihalesi 24 Eylül'de gerçekleştirilecek

Bartın’da Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım ihalesi 24 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Bartın’da Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar inşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım ihalesinin 24 Eylül 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milletvekili Tunç yaptığı açıklamada, “Bartın Yeni Adalet Sarayı’nın önünde Bartın Irmağı yan kolu Kozcağız Çayının kenarında Tarım Müdürlüğüne komşu fidanlık olarak bilinen arsada Bartın şehir merkezinin tam ortasında hayata geçecek olan Millet Bahçesinde Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle Yapılacak Olan 2.558,74 m² İnşaat Alanına Sahip Sosyal Donatılar inşaatları ile 90.225,86 m² alanda Millet Bahçesi genel altyapı işleri ve alanlarının yapılacağı projede yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, peyzaj donatı elemanları, koşu yolu, kuru havuz, piknik alanları, spor sahaları, millet kıraathanesi, kızılay binası, mescit ve büfeler inşa edilecek. 3 bin 230 ağaç ve 10 bini aşkın küçük bitkinin yer alacağı Millet Bahçesi ihale sürecinin kesinleşmesinin ardından 13 ayda tamamlanacak. Bartın'ımıza değer katacak, güzelliğine güzellik katacak bu önemli proje için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a teşekkür ederim.” Dedi.

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