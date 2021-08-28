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İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler hala patinaj çekiyor

DHA

İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler hala patinaj çekiyor


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'da sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Batı ülkelerinde görüyoruz. Arhavi'deki, Rize'de sel olduğu zaman Batı'da bir kaç ülkede sel oldu. Hala patinaj yapıyorlar. Oralardaki işlerimizi tamamladık. Yapısal hasarlarımız var. Köprülerimiz var. Köy yollarımızda bozukluklar var. Köy içi yollarda parkelerde bozukluklar var. Su hasarları var. Elektrikte bir takım geçici tedbirler sağlandı ama yapısal hasarlar var. Bunların hepsini de tamamlıyoruz."dedi.
Bartın´da sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden helikopterle Ulus ilçesi Kumluca Beldesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan karayolu ile Zafer köyüne geçti. Yol üzerinde duran Bakan Soylu, Kumluca Belediyesi çay bahçesinde düğünü olan Libya´da Uzman Çavuş olarak görev yapan Muharrem Dursun ve Ümran Esen´in düğününe katılarak, mutluluklar diledi.
Sel felaketinden en çok zarar gören Zafer köyündeki vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
'ESKİSİNDEN DAHA İYİ ŞEKİLDE YAPIP TESLİM EDECEĞİZ'
Burada vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız afetler, depremler bütün bunlarla ilgili her yerde çalışma gerçekleştirdik. Şimdi de burada aynısını yapacağız. Millet işbirliğini, elbirliğini ortaya koyduk. Devlet de gücünü ortaya koydu. Sadece Kastamonu'da bin 345 kişi çatılardan helikopterle kurtuldu. 1500 kişiyi botlarla sadece bizim dalgıçlarımız hem polis, jandarma, AKUT oradan kurtarabilme fırsatına sahip olduk. İşin maddi boyutunda elimizden geldiğini yapacağımızı, yapıyoruz da zaten. Bozkurt, Kastamonu ve Sinop'ta ev hasarlarının büyük bir bölümünü ödeyiverdik. Araç hasarlarının büyük bir bölümünü ödeyiverdik. Ticari müesseselerle bir araya geldik. Onlarla halleştik. Hem Sinop'ta bizatihi kendim, vali arkadaşlarım hep beraber oturduk, iki tam gün sürdü. Burada da aynısını yapacağız. İşlemlerini tespitlerini yapsınlar. Oturacağız. Buradaki arkadaşlarla da bir araya geleceğiz. Bunu da yeni yöntem olarak ortaya koyduk. Buradaki meselemiz şu. Hayatın olağan akışını kendi rayına sokabiliriz. Ticari müesseeleri de ayağa kaldıracağız. Ahırıydı, eviydi tüm bunları da eskisinden daha iyi şekilde yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. Hasarların da önemli ve büyük bir bölümünü karşılayacağız. Van, Elazığ'da da bu yapıldı. Arvahi'de de yapıldı. Burada da yapılacak. Devlet bugün için lazım. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar selamları ve geçmiş olsun dilekleri var. Emrinize amadeyiz."dedi.
'BATILI ÜLKELER HALA PATİNAJ ÇEKİYOR'
Batılı ülkelerde yaşanan sel felaketleriyle Doğu Karadeniz´deki sel felaketini kıyaslayan Bakan Soylu, "Batı ülkelerinde görüyoruz. Arhavi'deki, Rize'de sel olduğu zaman Batı'da bir kaç ülkede sel oldu. Hala patinaj yapıyorlar. Oralardaki işlerimizi tamamladık. Yapısal hasarlarımız var. Köprülerimiz var. Köy yollarımızda bozukluklar var. Köy içi yollarda parkelerde bozukluklar var. Su hasarları var. Elektrikte bir takım geçici tedbirler sağlandı ama yapısal hasarlar var. Bunların hepsini de tamamlıyoruz. Bitiriyoruz daha iyisini yapıp teslim edeceğiz. Bizim işimiz, görevimiz bu. Görevimizi yerine getireceğiz. Allah milletimizden razı olsun. Sel bölgelerinde yaşayanlar büyük bir sabır, fedakarlık gösterdiler. Hem bu bölgelerin dışında yaşayan insanlarımızdan Allah razı olsun. Herşeyiyle yardımcı oldular. Kızılay, jandarma, AFAD, özel idare, karayolları, İller Bankası'na, Çevre Şehircilik ve ormancımıza kadar herkes kolkola oldu. Büyük bir imtihan ve sınavla karşı karşıyaydık. Allah bizi birbirimize bu sınavda mahçup etmedi. Devleti milleti, milletimizi birbirine mahcup etmedi. İnşallah böyle bir afetle tekrar karşı karşıya kalmayız. Bu yağışlar öyle DSİ verilerine göre 500 yıllık, bin yıllık zaman serisi içerisinde büyük yağışlar. Ama buna karşı da Bartın'da barajlar yapıldı. Şükürler olsun bir afet, sel ve taşkınla karşılaşmadık. Merkez için söylüyorum. Yoksa bu yağmur oranında Allah muhafaza 400'e kadar geldi. Üç saatlik yağışla Türkiye rekoru."
'TEDBİRLERİ ARTTIRACAĞIZ'
Yüzlerce köye ekmek, su ve gıdalaların götürüldüğünü ifade eden Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu güne kadar yaptığımız bu konudaki tedbirleri bundan sonra da artırarak aynı şekilde devam ettireceğiz. Alt yapı hasarlarını da çok kısa süre içerisinde ihaleleri yapılacak. Altyapıları da tamamlayacağız. Allah kimseyi böyle bir afetle karşı karşıya getirmesin. Kayıplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Hocalarımızla bugün Bozkurt'ta bir mevlüt yaptık. Hocalarımız orada hükmen şehit olduklarını söyledi. İnşallah Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eyler. Bir kez daha zor zamanda büyük bir millet ve devlet olduğumuzu göstermiş olduk. Onlarca köye helikopterlerle jeneratör indirdik. Yüzlerce köye gıdalarını, ekmeklerini ve sularını getirdik. Hiçbir şeyden erinmedik. Bazen ben kaçak yaptım. Köyün çocuklarını helikopterlerle gezdiriverdim. Allah beterinden korusun. Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Bartın'a gelecek. Son konuştuğumuzda sözü öyle. İnşallah gelecek. Bartın, Kastamonu'ya ve Sinop'a da gelecek. İnşallah onunla da orada halleşiverme imkanı bulursunuz."DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar
2021-08-28 20:02:55

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