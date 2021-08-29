Rektör Uzun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağustos ayındaki zaferlerimizin son halkasıyla millet olarak kararlılığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimizi vurgulayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir” dedi.

Rektör Uzun, mesajına şu ifadelere yer verdi:

“Bu topraklar, 30 Ağustos Zaferi ile tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki hür ve bağımsız yaşama kararlılığımız hiçbir zaman yok olmayacaktır. Şanlı tarihimizdeki eşsiz yeri ile 30 Ağustos, bağımsızlık meşalesinin bir daha sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Bu zafer aynı zamanda tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. Milletimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu kararlılığa ve azme sahiptir. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

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