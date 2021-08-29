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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı başvuruları başladı

İHA

Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı başvuruları başladı

Bartın Üniversitesinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceği “ArGe Proje Pazarı” için başvurular “projepazari.bartin.edu.tr” internet adresinden alınmaya başlandı.
Bartın Üniversitesinin geçtiğimiz yıllarda yoğun bir ilgiyle gerçekleştirdiği “ArGe Proje Pazarı”nın dördüncüsü için başvuru süreci başladı. Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğin proje başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Başvuruların “projepazari.bartin.edu.tr” adresinden elektronik olarak yapılabildiği etkinlik kapsamında 2526 Ekim 2021 tarihlerinde proje sahipleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlanarak potansiyel iş birliktelikleri kurulacak. Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde dereceye giren proje sahiplerine toplamda 20 bin TL’nin üzerinde ödül verilecek.
Etkinliğin temaları yayımlandı
Bartın Üniversitesi IV. ArGe Proje Pazarı etkinliğinin temaları farklı üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan Bilim Kurulu tarafından belirlendi. Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte çeşitli disiplin ve kategorilerde yarışmaların düzenlenmesine karar verildi.
Etkinlik kapsamında “Akıllı Teknolojiler”, “Bulut Teknolojisi”, “Büyük Veri ve Analitik”, “Dijital Dönüşüm”, “Enerji Teknolojileri”, “Filyos Yatırım Havzasına Yönelik Projeler”, “Katmanlı Üretim”, “Kimya ve Biyoteknoloji”, “Nesnelerin İnterneti”, “Otonom Robotlar”, “Siber Güvenlik”, “Simülasyon”, “Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik” ile “Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu” ana temalarına yer verildi. Ayrıca IV. ArGe Proje Pazarı ile Lise Kategorisinde de projelere yer verilecek.
“Bilim ve teknoloji alanında girişimcilik kültürünün geliştirilmesini hedefliyoruz”
Ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesine katkılar sunmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz ArGe Proje Pazarı’nın dördüncüsünü gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. ArGe ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ya da diğer yetersizlikler ile hayata geçirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek olan ‘Bartın Üniversitesi IV. ArGe Proje Pazarı’ etkinliğine ‘Benim de bir fikrim var’ diyen herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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