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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi açıldı

İHA

Bartın’da Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi açıldı

Bartın Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi'nin açılışı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde yapıldı.
Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, daha sonra Kur’anı Kerim tilaveti okundu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün burada bir müzenin açılışının yapılmasının ötesinde milli birlik ve bütünlük duygusunun geleceğe aynı heyecan ve azimle taşınmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1071’de Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla birlikte aradan geçen 950 yıl boyunca Anadolu topraklarımızın her karışı şehit kanlarımızla sulanmıştır. Dinimiz yüce İslam’da peygamberlikten sonra en büyük mertebe olan şehitlik mertebesidir. Bizler için çok kutsal olan aziz şehitlerimizin hatıralarının ebediyete kadar yaşatılması, bağımsızlık ve vatan uğruna verilen mücadelenin iyi bilinip geleceğe aktarılması her ferdin görevi olmalıdır” dedi.
Bartın Valisi Sinan Güner ise, “Bugün açılışını yaptığımız Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitler Müzesi ilimize değer katacaktır. İlimizin Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize verdiği değerin ve önemin tescillenmiş bir simgesi olacaktır. Bartın turizmiyle, tarihiyle, sanatıyla her gün ilerlemektedir. Bu müzenin bu ilerleyişe de katkı sunacağını düşünüyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize de sağlık selamet diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra davetliler Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi’ni gezerek müze görevlilerinden bilgi aldılar. 4 katlı müzenin dış cephesine 1. Dünya Savaşı’ndan günümüze kadarki Bartın nüfusuna kayıtlı 791 şehidin ismi işlenirken, müze içinde de 791 şehidin isimlerinin yer aldığı künyeler sergileniyor. Mustafa Kemal Atatürk’e ait orijinal boyutlardaki balmumu heykeli ile yine balmumu heykelleri ile desteklenen savaş dekorları, Bartınlı terör şehitlerinin eşyaları ve emanetleri müzenin ilgi gören alanları arasında yer alıyor. Müzede Bartın’da ilk kez video maping uygulamasına da yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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