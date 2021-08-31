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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un “Hoş geldiniz” mesajı

İHA

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Bartın Üniversitesindeki programlara yerleşme başarısı gösteren öğrenciler için tebrik mesajı yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un “Hoş geldiniz” mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Bartın Üniversitesindeki programlara yerleşme başarısı gösteren öğrenciler için tebrik mesajı yayımladı.
Bartın Üniversitesini tercih ederek programlara yerleşme başarısı gösteren öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Rektör Uzun, “Yaptığı çalışmalarla saygın bir noktada bulunan Bartın Üniversitesi, geleceği hedefleyen öğrencilerimiz için iyi bir başlangıç olacaktır. Yaptıkları tercihlerle ‘Bartın Üniversitesi ailesine’ katılma başarısı gösteren tüm öğrencilerimize ‘hoş geldiniz’ demek istiyorum” dedi.
Rektör Uzun, bir yükseköğretim kurumu olarak en temel önceliklerinin daima öğrenciler olduğunu aktardığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili Öğrencilerimiz; Bir yükseköğretim kurumu olarak en temel önceliğimiz daima sizlersiniz. Akademik ve idari insan kaynağımız, sürdüreceğiniz tüm eğitimöğrenim faaliyetlerinde yanınızda olacaktır. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra öğrenmenin sadece dersliklerle sınırlı olmadığı ekosistemimizle de gelişiminiz öncelenecektir. Bu büyük ailenin bir üyesi olarak ve birbirimizden öğrenerek ülkemizi daha müreffeh yarınlara birlikte taşıyacağız. ‘Seyircisi değil, odağında ol’ anlayışıyla geleceğe yine birlikte yürüyecek, birlikte başaracağız. Bartın Üniversitesi ailesine hoş geldiniz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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