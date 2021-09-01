Bartın´da 2 katlı ahşap bina yandı

Sosyal medya ve internet kullanırken telefona ne kadar bakıyoruz?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevleri farkeken köylülerin yardımıyla evde 2´si çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Saat 21.30 sıralarında Bartın'a bağlı Büyükkıran köyünde Akyol ailesinin yaşadığı 2 katlı ahşap binadan dumanlar yükselmeye başladı. Evde yaşayanlar köylülerden yardım istedi. Vatandaşlar, 2´si çocuk 5 kişiyi evden çıkardı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Alevlerin 10 metreye yükseldiği yangında bina çökerek, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-09-01 23:02:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.