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İki katlı ev alevlere teslim oldu, 5 kişilik aileyi komşuları kurtardı

İHA

İki katlı ev alevlere teslim oldu, 5 kişilik aileyi komşuları kurtardı

Bartın’ın Büyükkıran köyünde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu. Tamamı yanan evdeki 5 kişi ise komşuları tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Büyükkıran köyü Hacıkadı Mahallesi'nde 2 katlı evde yangın çıktı. İsa Akyol (40) ve ailesinin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Bartın Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edilirken, yangının çıktığı evde yaşayan 5 kişi komşularının yardımıyla dışarı çıkarak kurtuldu. Kısa sürede tüm evi saran alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada jandarma ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 2 katlı evin bir kısmı çöktü. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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