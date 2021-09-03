Bartın Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı

Bartın Üniversitesi, “TÜBİTAK 2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenmeye değer görülen 4 projesiyle başvuru yapan 55 üniversite arasında 7’nci sırada yer aldı.

TÜBİTAK’ın teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri desteklediği, üniversitesanayi iş birliğini geliştirmek ve yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla çağrıya çıktığı “TÜBİTAK 2209B “Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” başvuru sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirmenin ardından TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Program kapsamında 2019 yılı ikinci döneminde 32 projeyle Türkiye 5’incisi, 2020 yılı birinci döneminde 27 projeyle Türkiye 2’ncisi ve 2020 yılı ikinci döneminde ise 58 projeyle Türkiye 4’üncüsü olan Bartın Üniversitesinde sunulan 7 projeden 4’ü desteklenmeye değer bulundu. Bartın Üniversitesi başvuru yapan 55 üniversite arasında kabul olan proje sayısına göre 7’nci sırayı 4 üniversite ile birlikte paylaştı.



Geleceğe değer katacak projeler üretiliyor

TÜBİTAK 2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Berfin Yalınız’ın “Twitter'da Dezenformasyon Amaçlı Paylaşım Yapan Trol Hesapları Tespit Eden Zeki Sistem”, Elif Çınar’ın “Kurumlarda Siber Güvenlik Farkındalığı için Etkileşimli Mobil Oyun Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Ölçülmesi” ve Abdallatif Mohamed Salih Qarabash’ın “Şehir Kameraları Görüntülerinde Bilgisayarlı Görme İnsan Akış Takibi” başlıklı projeleri destek almaya hak kazandı. Ayrıca Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Beyza Çölgeçen’in “Glukometre Cihazlarında Kullanıma Yönelik Gdh Enziminin Rekombinant Üretimi” konulu projesi de destek kapsamında yer alan projeler arasında yer aldı.

Projelerin akademik danışmanlıklarını Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan ve Doç. Dr. Dursun Kısa yaparken, sanayi danışmanlıklarını ise Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Rizvan İmamoğlu, Osman Çaylı ve Hasan Safa Çavuşoğlu yapıyor.



“Üreten bir üniversite olarak gelişimimizi sürdürüyoruz”

“Öğrenci odaklı” eğitimöğretim anlayışıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “‘Üreten Üniversite’ sloganıyla akademisyenlerimizin başarıları öğrencilerimize tecrübe olarak yansımaya devam ediyor” dedi.

Bartın Üniversitesinde öğrencilerin gelişiminin derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamıyla desteklendiğinin de kaydeden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişimini ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm personelimizle birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlanmanın gayretindeyiz. Bu noktada TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Program kapsamında bizi her zaman Türkiye’de ilk 5’te yer almamızı sağlayan öğrencilerimiz, TÜBİTAK 2209B projeleriyle de gururlandırmaya devam ediyorlar. Üreten Türkiye’nin mimarları olacak gençlerimizin, ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacağına ve geleceğimize değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle öğrencilerimizi ve onlarla yol arkadaşlığı yapan öğretim elemanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a ve bu sürece olan katkıları için TÜBİTAK BİDEB (Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı) Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ursavaş'a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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