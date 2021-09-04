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Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar

DHA

Bakan Soylu: Selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyar


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu, Bartın ve Sinop´u etkileyen sel ile ilgili "Bu selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım, şu ana kadar bizim hesaplarımızla 3,5 milyar, eski parayla 3,5 katrilyonu aştı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Kastamonu Bozkurt´tan, helikopterle sel afetinden etkilenen Bartın´ın Abdipaşa Beldesine geldi. Vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, "Sadece Sinop, Kastamonu ve Bartın´da ev eşyası, araç yardımı, 1600´e yakın aracın kasko bedelleri üzerinden yüzde 70´ini vatandaşlarımıza ödedik. Kimsenin elini böğründe bırakmadık. Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ev eşyası ve taşınma yardımı olarak, 3 ilimizde şu ana kadar 100 milyonun üzerinde destek verdik. Araç yardımı olarak 35 milyonun üzerinde destek verdik" dedi.
'SONUNA KADAR DEVLET OLARAK YANINIZDAYIZ'
Bakan Soylu, 3 ilde yaşanan sel zararıyla ilgili olarak, "Bütün bunların yanı sıra köy yolları, su, köprüler, belki de burada bu rakamı ilk kez duyacaksınız, bu selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım, şu ana kadar bizim hesaplarımızla 3,5 milyarı eski parayla 3,5 katrilyonu aştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu, 'Kayıplarımızı geri getiremeyiz, ancak vatandaşlarımızın yaşamlarını eski halinden daha iyi hale getirmek bizim boynumuzun borcu' dedi. Ve bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu sel afetinde vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı durumda beslenmesi, hayvanın yeminden, sokak hayvanlarının mamalarına kadar, giysisinden ayakkabısına kadar, her türlü ihtiyaçta gerek milletimiz tarafından gerekse de kurumlar tarafından karşılanmıştır. Size bir rakam vereyim, şu ana kadar, bu bölgede kişi başı 700 bin öğün yemek verdik. Yani devlet bütün gücünü ortaya koydu, tabii derelerin ıslahından köprülere kadar ve yukarıda alınacak tedbirlere kadar her türlü adımı gerçekleştiriyoruz. Sonuna kadar devlet olarak yanınızdayız. Biz her sabah uyandığımızla şu umutla uyuyoruz ve uyanıyoruz. Bozkurt´a bakıyoruz, daha iyi olacağını hissediyoruz, binalar daha güvenli ve modern olacak. Bizim yaptığımız konutlar eski afet konutları gibi değil, kalite açısından en üst seviyededir. Bunun heyecanıyla çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir afetle bizi baş başa bırakmasın" diye konuştu.
'BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR TABLO GÖRMEDİM'
Dünyanın birçok yerinde afetler yaşandığını hatırlanan Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Dünyanın birçok ülkesinde büyük afetler yaşandı. Hala o ülkelerde elektriksiz, susuz yerler var, vatandaşın tek başına kaldığı yerler var. Ve biz devletimizi ve milletimizin bütün imkanlarıyla birlikte burada olduğumuzu ve bizden daha gelişmiş ülkelerde afetlere müdahale açısından koordinasyonu, organizasyonu zamanında yetişme açısından milletimizin güvenini bir kez daha kazandığımız söylemek isterim. Ben hayatımda böyle bir tablo görmedim. Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve polis helikopterleri sadece Bozkurt´ta 1345 kişiyi çatılardan kurtardı. Bir taraftan helikopter yanaşıyor, neredeyse pervane çatıya değecek ama bütün riskleri alarak insanları kurtardılar. Böyle bir kurtarma operasyonu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben o gün orada bütün kurtarma operasyonunun içindeydim. Bütün kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının iki insan boyu derinliğinde giderek, kimisi yaşlı, çocuk ve hamileyi kurtardılar. Yani bu kadar şartların el verdiğimi ortamda vatandaşa elini uzatacak bir devletimiz var. Bütün dünyaya örnek gösterilebilecek afet yönetimi ve organizasyonunu gördük."
Yağış rejiminin değiştiğini söyleyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim burada gördüklerimizden, çünkü iklim değişiklikleri ile yağmurların yağması ve yoğunluğu veya başka türlü iklim değişikliğine yol açacak etkenlerle ilgili alınabilecek tedbirler ilgili bütün Bakan arkadaşlarımızla değerlendirip, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Kabine Toplantısında bu konuyu gündeme taşıdık. Onları da teker teker gündeme alıp, onlarla ilgili de tedbirlerimizi en üst noktaya taşıyacağımız bir kez daha ifade etmek isterim."DHA-Politika Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-09-04 19:12:56

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