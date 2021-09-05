Bartın’da off-road heyecanı yaşandı

Bartın’da ilk kez düzenlenen offroad şenliğinde onlarca araç zorlu parkurlarda mücadele verirken vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı.



Küredağları Milli Parkı’nın giriş noktalarından biri olan Bartın’ın Arıt köyünde offroad heyecanı yaşandı. İş insanı İskender Öztabak tarafından organize edilen, Arıt Köyü Kültür, Turizm ve Kalkınma Derneği tarafından desteklenen doğa ve offroad şenliğinin 3’üncü gününde araçlar görsel şölen sundu. Araçların özel ve zorlu parkurdaki mücadeleleri şenliğe katılan binlerce vatandaş tarafından heyecan içinde takip edildi. Parkurdaki lastik engeli, havuz engeli, rampa engeli, kütük merdiven engeli gibi birçok engeli aşan araçların performansı büyük beğeni topladı.



Etkinliğe Bartın’ın yanı sıra Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bolu’dan çok sayıda ekip offroad aracı ile katılım sağlandı. Etkinlikte konuşan Bartın Valisi Sinan Güner bu tür etkinliklerin tanıtım yönü olduğuna da dikkat çekerek, “Arıt, Bartın’ımızın bir değeridir. Her zaman korumak, kalkındırmak, geliştirmek gayesindeyiz. Bu tür faaliyetlerde; turizm, kültürel, sosyal ve çok yönlü faaliyetlerdir. İnsanlar burada tanışıyorlar, tanıtım yönü var. Bu tür faaliyetleri destekliyoruz. Tabi güvenlik ve kurallara uyarak ayrıca düzeni terk etmeden ve burayı koruyarak yapıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Şölen etkinliğe katılan araçların parkurdaki toplu geçişi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.