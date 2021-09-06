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Bartın'da selden zarar gören ilkokulda eğitim başladı

DHA

Bartın'da selden zarar gören ilkokulda eğitim başladı


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN´ın Zafer köyünde, selden zarar gören 10 derslikli, 2 katlı Zafer İlkokulu'nda, yapılan temizlik çalışmalarının ardından, eğitim ve öğretim başladı.
Ulus ilçesi Zafer köyü, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde hasar gördü. 400 haneli Zafer köyündeki 2 katlı, 10 derslikli ve 40 öğrencinin eğitim aldığı Zafer İlkokulu'nun alt katına 50 santim sel suyu girdi. Ekipler, çamur ve suları temizleyip, okulu yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.
Bugün, okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, "Bütün arkadaşlarımız mesailerini burada tamamladı. İnşallah bu hasarları, Zafer köyü ve civarı için geçirmiş olduk ve bundan sonra böyle bir afet yaşamayız. Bu tür sıkıntıların yeniden yaşanmaması için DSİ, Özel idare, Karayolları, belediyeler, muhtarlıklar gerekli tedbirleri azami ölçüde çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bu cıvıltılı sesleriyle artık bugün eğitim öğretime başlıyoruz. Covid şartlarıyla birlikte, buna rağmen, eğitimi kesintisiz sürdürmek istiyoruz. Zafer İlkokulu'muzda eğitime başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, sel sonrası okulun temizlenmesinde emeği geçen personele de hediye verildi. Törenin ardından öğrenciler, okula girip dersbaşı yaptı.DHA-Eğitim Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar
2021-09-06 12:03:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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