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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da selin vurduğu okulda eğitim-öğretim başladı

İHA

Bartın’da selin vurduğu okulda eğitim-öğretim başladı

Bartın'da yaşanan sel felaketinde Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde su basan okul temizlenerek eğitime hazır hale getirildi. Okulda bugün eğitimöğretim başladı.
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde 10 derslikli Zafer İlköğretim Okulunu su basmıştı. Derslikler ve bahçesinde yapılan temizlik, tadilat ve hazırlık çalışmalarının ardından Zafer İlköğretim Okulunda eğitimöğretime başlandı.
Yeni ders yılının başlaması dolayısıyla Zafer ilkokulunda düzenlenen törende konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, “Burayı uzun günlerdir, bir aya yakındır buradaki hasarları onarmak için burada bulunan Özel İdare, Karayolları, AFAD, DSİ, sağlık, eğitim bütün bu çalışanlarımızı bu tören vesilesiyle hatırlamış oluyoruz. Belediye başkanlarımızı, kolluk kuvvetlerimizi. Asli işlerimiz gibi günlük mesailerimizi burada arkadaşlarımız tamamladılar. İnşallah bu hasarları, bu zor günleri Zafer için ve civarı için geçirmiş olduk, atlatmış olduk. Hem dua ediyoruz böyle bir afeti yaşanmaması için hem de fiili dua manasında çalışıyoruz. Özellikle Covid19 sebebi ile 1,5 sene bu güzel ortamdan, bu cıvıltılı okul bahçelerinden, bu korkuyla, mutlulukla, heyecanla yaz kış geçirdiğimiz bu güzel günleri unutmuştuk. Şimdi tekrar irademiz, kararlılığımız bu eğitimöğretim yılında kesintisiz olarak 5 gün Covid19 şartlarında da, Covid19’la ilgili gerekli tedbirleri de alarak artık Covid19 şartlarıyla birlikte eğitimöğretimi inşallah bu sene tamamlamak niyetiyle bugün hayırlı olsun temennisi ile başlatıyoruz. Bu okulumuz 4 sınıfı ile ilkokul olarak ve ana sınıfı ile eğitim öğretime başlıyor. İlimizdeki diğer okullarda olduğu gibi Zafer köyünde de eğitimöğretime başlıyoruz” dedi.
Tören konuşmalarının ardından 50 öğrencinin kayıtlı olduğu Zafer İlköğretim Okulunda eğitimöğretim başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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