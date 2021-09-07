Karadeniz´de istavritleri elleriyle topladılar



Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´da, iki gündür etkili olan poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklığının 11 dereceye kadar düşmesinin ardından istavritler kıyıya vurdu. Yüzlerce vatandaş elleriyle ve kepçelerle kumsalda balık topladı.

Bartın´ın Amasra ilçesi Avara Göçgündemirci sahilinde deniz suyunun hızlı soğuması nedeniyle şoka giren istavrit balıkları kumsala vurdu. Balıkların kumsala vurduğunu duyan yüzlerce vatandaşlar ellerinde çuvallarla, kovalarla, el fenerleriyle sahile koştu. 500 metrelik sahil şeridi boyunca dizilen insanlar ellerindeki fenerler yardımıyla kumsala vuran balıkları topladı. Yoğun kalabalığın yaşandığı sahilde 20 yılda bir böyle bir durumun yaşandığı ifade edildi. Sahilde iki gün içerisinde yaklaşık 1 tona yakın istavrit balığı tutulduğu öğrenildi.

Köyde yaşayan eski kaptanlardan Nevzat Yelkenci, "Karadenizde iki gündür çok etkili olan poyraz nedeniyle deniz aşırı derecede soğudu. Sıcak sularda duran istavrit balığı soğuğu görünce şoklama geçirerek, kıyıya vurdu. Vatandaşlarda ellerindeki fenerlerle balıkları topluyor. Böyle bir olay her zaman olmaz. Bu tür olaylar 20 yılda bir oluyor." dedi.

Balık tutmaya gelen Ramazan Şen, "Bartın´dan balık tutmaya geldim. 2 akşamdan bu yana bu sahile balık akımı olduğunu biliyoruz. Havanın soğuk olması nedeniyle balığın sığ sulara geldiğini biliyoruz. Ben kendim 20 kiloya yakın balık tuttum. Şu anda 150-200 kişi burada balık tutuyor. Arkadaşlarımızdan en son 20 yıl önce olduğunu öğrendim. Ama ben duymadım, görmedim." diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2021-09-07 23:35:34



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