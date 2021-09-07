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Bartın’da balıklar sahile vurdu Vatandaşlar etkili olan poyraz nedeniyle sahile vuran balıkları toplamak için yarıştı Ramazan Şen: "40 kiloya yakın balık yaptım yani iki saatte. Çok nadir görünen bir şey. Sorduğumuzda 20 yılda bir olduğu söyleniyor. Bu sene bize nasip oldu"

İHA

Bartın’da balıklar sahile vurdu Vatandaşlar etkili olan poyraz nedeniyle sahile vuran balıkları toplamak için yarıştı Ramazan Şen: "40 kiloya yakın balık yaptım yani iki saatte. Çok nadir görünen bir şey. Sorduğumuzda 20 yılda bir olduğu söyleniyor. Bu sene bize nasip oldu"

Bartın’da 2 gündür etkili olan poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklığı aniden düşünce istavritler kıyıya vurdu. Ellerine aldıkları çuval, kova ve leğenlerle sahile akın eden vatandaşlar, kıyıya vuran balıkları toplamak için adeta birbiri ile yarıştı.
Poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklığının aniden düşmesiyle Bartın’ın Amasra ilçesi Göçgündemirci sahiline çok sayıda istavrit vurdu. Sahile gelen vatandaşlar, kıyıya vuran balıkları topladı. Deniz kıyısına vuran balıkları toplayan vatandaşlardan Nevzat Yelkenci, “Sert poyrazların esmesinden dolayı denizin ani soğuması balığı uyuşturuyor, dalgalarla da karaya vuruyor. Daha önce bu kadar olmamıştı. Bu sefer çok fena fırtına olduğundan dolayı” dedi.
Uzun yıllar denizcilik yapan Ramazan Şen ise, “Havanın birden soğuması ve poyraz esmesiyle beraber balık derinde daha soğuk olduğu için sığ sulara, kumlara doğru gelip kendini dışarıya attı yani. Bir nevi de şoklanmış oldu. O yüzden. İki akşamdır poyraz esiyor, havada serin olduğu için deniz tekrar balık aynı mesafede devam ediyor yani. Genelde aynı saatlerde oluyor. Ortalama ben iki kovamı doldurdum. 40 kiloya yakın balık yaptım yani iki saatte. Çok nadir görünen bir şey. Sorduğumuzda 20 yılda bir olduğu söyleniyor. Bu sene bize nasip oldu. Vatandaşlar da balığa doymuş olacak inşallah” diye konuştu.
Sahilden kovalar dolusu balık toplayan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, birçok vatandaşın da sahil kıyısındaki balık nöbeti devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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