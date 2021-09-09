Bartın’ın içme suyu problemi Bahçecik yeraltı barajıyla çözülecek

Bartın kent merkezinin içme suyu problemini Ulus Bahçecik Yeraltı barajıyla çözülüyor. Ulus İlçe Merkezine yıllık ortalama 117 bin 111 m3 içme suyu sağlanacak ve ayrıca gölet kaptajındaki Eldeş ve Eseler köylerinde brüt 100 hektar arazi sulanabilecek.

Eldeş Göleti Ulus İlçesi Eldeş Köyü Karkuz Deresi üzerinde yer alıyor. Gölet içme suyu ve sulama amaçlı olup Uluş İlçe Merkezine yıllık ortalama 117 bin 111m3 içmesuyu sağlanacak ve ayrıca gölet mansabındaki Eldeş ve Eseler köylerinde brüt 100 hektar arazi sulanabilecek. Göletin gövde tipi silindirle sıkıştırılmış beton olan yüksekliği temelden 46 metre maksimum su depolama hacmi bir milyon 40 bin m3 olarak belirtildi. İş kapsamında bugüne kadar SSB gövde imalatının 25 metresi tamamlandı. Kalan imalatlar için ikmal ihalesi yapılarak çalışmalara başlanıldı. Yeniköy köyü ve Güneyören Köyü mahalellerine ulaşımı sağlayacak olan 4 kilometre uzunluğundaki yeni açılan köy rölokasyon yolu imalatları ise tamamlanma aşamasına geldi.

Eldeş Göleti ve Sulaması projesinin toplam proje bedeli 48 milyon 500 bin TL olarak açıklandı. Yeraltı Barajının tamamlanması ile Bartın il merkezine içmesuyu sağlayan Bahçecik Kaptajına yıllık 372 bin metreküp ilave İçme ve kullanma suyu sağlanacak.

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