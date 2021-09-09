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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınlarında teknoloji çözümleri konuşuldu

İHA

Orman yangınlarında teknoloji çözümleri konuşuldu

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen çevrim içi konferansta orman yangınlarında teknoloji çözümleri konuşuldu.
Bartın Üniversitesi Yazılım ve İnovasyon Kulübü (BUYINOVA) tarafından “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Nesnelerin İnternetinin Rolü” adlı çevrim içi konferans gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketi arasında yer alan, 2020 yılının ağ donanımı, altyapı donanımı, IOT ve M2M kategorilerinde Türkiye’de birinci sırada yer alan NETAŞ şirketinden Onat Acar konuşmacı olarak yer aldı.
Acar, güncel IoT ürünleri, NETAŞ’ın nesnelerin interneti kapsamındaki çözümleri ve bu alandaki güncel teknolojilerden bahsetti. Son zamanlarda ülkemizde çıkan orman yangınlarına da değinen Acar, nesnelerin internetinin oynadığı büyük rol ve bu kapsamdaki yangın tespit ve önleme sistemlerine değinilerek IoT’nin kullanım alanlarına yer verdi.
BUYINOVA Kulüp Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan ise kulüp çalışmalarından bahsederek “Savunma Sanayi Başkanlığı himayesinde bulunan Siber Kulüpler Birliği üyesi olan ve bugüne kadar Türkiye’nin en önemli kurumları ile iş birliği yaparak düzenlenen birçok eğitim ve seminerler ile siber güvenlik, yapay zeka, IOT ve daha birçok konuda kulüp üyelerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu etkinlikler sayesinde katıldığımız birçok yarışmada önemli dereceler elde ettik. Ayrıca bu hafta açıklanan Tübitak 2209/B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında kulüp üyesi öğrencilerimizi teşvik ederek başvurusunu yaptığımız 3 projemiz kabul edildi. Bu başarıların daha da artacağına inanıyorum. Bu vesileyle kulüp yönetimine de teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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