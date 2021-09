Bartın Üniversitesinin ‘YKS2021 Merkezi Yerleştirme Sonuçları’, ‘Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İlanı’ ve ‘Uluslararası Öğrenci Başvuruları’nın açıklamasıyla birlikte 3 bin 646 yeni öğrenciyi bünyesine katmasıyla birlikte toplam öğrenci sayısı 18 bini geçti.

Yaptığı bilimsel çalışmalarla birlikte ‘Öğrenci Odaklı’ eğitim stratejileriyle her geçen gün adından daha fazla söz ettiren Bartın Üniversitesinde öğrenci sayısı 18 bini aştı. YKS2021 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarının açıklanmasıyla 2 bin 867 lisans ve ön lisans öğrencisi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başvurularının açıklanmasıyla ise 205 yüksek lisans ve doktora öğrencisi Bartın Üniversitesi ailesine katılma başarısı gösterdi. Uluslararası mecralarda da görünürlüğünü arttıran Bartın Üniversitesine 20212022 Akademik Yılında 51 farklı ülkeden 574 uluslararası öğrenci katıldı. Böylece Bartın Üniversitesi 3 bin 646 yeni öğrenciyle birlikte toplam öğrenci sayısı 18 bini aştı. Bartın Üniversitesindeki ülke çeşitliliği ise 72’ye yükseldi. Yeni çağrılar ve ek yerleştirmelerle birlikte Bartın Üniversitesi öğrenci sayılarının daha da artacağı tahmin ediliyor.



“Bartın Üniversitesi ailesi her geçen gün büyüyor”

Üniversite bünyesinde nitelikli bölümler açılarak eğitimöğretim yapılanmasını geliştirme gayretinde olduklarını belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda ve birbirini besleyen bir anlayışla oluşturdukları öğrenim stratejisiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Rektör Uzun, “Bir yükseköğretim kurumu olarak en temel önceliğimiz daima öğrencilerimiz olmuştur. Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınması doğrultusunda gösterdiğimiz gayretlerle öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm bileşenlerimizle durmadan çalışıyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımız ile sürdürdüğümüz tüm çalışmalarımızda nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra öğrenmenin sadece dersliklerle sınırlı olmadığı ekosistemimizle her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz” dedi.



“Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz”

Bartın Üniversitesinde öğrencilerin odak noktası olduğunu ifade eden Rektör Uzun, üniversite olarak “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında Türkiye’nin en başarılı yükseköğretim kurumları arasında olduklarını da hatırlattı.

Bartın Üniversitesinin öğrenci projelerinde ilk beşte yer aldığının altını çizen Rektör Uzun, “Proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla ‘Proje Hazırlama ve Geliştirme’ eğitimlerinin verildiği Üniversitemizde öğrencilerimizin başarıları her geçen gün artıyor. TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Program kapsamında 2019 yılı ikinci döneminde 32 projeyle Türkiye 5’incisi, 2020 yılı birinci döneminde 27 projeyle Türkiye 2’ncisi ve 2020 yılı ikinci döneminde ise 58 projeyle Türkiye 4’üncüsü olma başarısı gösterdik. TÜBİTAK 2209B proje sayılarımızı da her geçen dönem arttırıyoruz. ‘Tribünde değil odağında ol’ anlayışıyla hareket ediyor, öğrencilerimizin gelişimini ve yetkinliklerinin artması doğrultusunda gayret gösteriyoruz” diye konuştu.



“Ortak sağlığımız ve geleceğimiz için durmadan çalışıyoruz”

Rektör Uzun, yüz yüze eğitim kararlarının alındığı yeni akademik yılda gerekli tüm tedbirlerin alındığını da vurgulayarak “Bu yıl, yani 20212022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacağı açıklandı. Bartın Üniversitesi olarak bizler de tüm bileşenlerimiz ile birlikte ortak sağlığımız ve geleceğimiz için önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde elde ettiğimiz kazanımları da birleştirerek akademik üretkenlik, akademik performans, istihdam odaklı stratejiler, üniversitesanayi iş birliği, uluslararasılaşma ve bilgi diplomasisi gibi konularda yeni iş birlikleri geliştiriyoruz. Bir yandan geleceğimizi inşa edecek öğrencilerimize kavuşmanın heyecanını yaşarken diğer yandan el birliğiyle aşabileceğimiz salgın sürecine tüm bileşenlerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi alan ilk devlet üniversiteyiz”

Salgın sürecinde her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Rektör Uzun, “Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren akademik ve idari insan kaynağımız ile birlikte virüs tehlikesinden korunma konusunda kurduğumuz ekipler aracılığıyla ciddi önlemler aldık. Bir yandan bilimsel faaliyetler ve eğitimöğretim süreçlerinin etkin ve dinamik olarak yürütülmesi için çalışırken diğer yandan hijyen konusunda sistematik ve sürdürülebilir bir süreç yürüttük. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile TSE arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hazırlanan rehber kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Yapılan incelemelerin ardından Üniversitemiz ‘Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ alan ilk devlet üniversitesi oldu” dedi.

Rektör Uzun, 20212022 Akademik Yılı için planlanan eğitimöğretim stratejilerinin önümüzdeki günlerde yapılacak son düzenlemelerin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

