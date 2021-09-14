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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koruma altındaki kum zambakları çoğalıyor

İHA

Koruma altındaki kum zambakları çoğalıyor

Bartın’ın İnkumu sahilinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kum zambakları, Bartın Belediyesinin aldığı tedbirler sayesinde çoğaldı.
İnkumu sahilinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve Bartın Belediyesince yapılan çalışmalarla koruma altına alınan kum zambaklarının yayılış alanlarında çoğaldığı görüldü. 3 kilometrelik İnkumu sahilinin birçok noktasında kum zambaklarının korunması için köklerinin bulunduğu alanlar Bartın Belediyesi ekiplerince çitlerle çevrelendi. Bölgenin kum zambaklarının doğal yetişme alanı olduğu ve korunmasına yönelik bilgilendirici tabelaların yerleştirildiği sahil şeridindeki bazı noktalarda kütük parçalarıyla kum zambaklarına özel peyzaj çalışmaları da yapıldı. Yaklaşık 4045 santimetre boyunda olan, uzun şeritsi yaprakları ve beyaz çiçekleri ile büyük ilgi gören kum zambaklarının İnkumu sahili boyunca yayılış alanlarındaki çoğalma doğaseverler tarafından sevinçle karşılandı. Fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çeken kum zambaklarının gelecek nesillere aktarılması noktasında Bartın Belediyesince yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının korunması noktasında büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, “Çok güzel bir kum, çok güzel bir deniz, çok güzel bir sahil. Batı Karadeniz’in incisi dediğimiz Bartın’da 3 kilometrelik bir kumsalımız var. Bu güzellikler içerisinde bir yanımız yeşillik bir yanımız mavilik. Yine bu güzellikler içinde bir de kum zambaklarımız var. Kum zambakları bizim için önemli bir bitki. Çünkü bu kum zambakları endemik bir bitki. Bizim bölgemizde sadece İnkumu sahilinde kendi kendine yetişen bir bitki. Bu bitkiyi alıp başka bir yere koyduğumuzda maalesef ölümüne sebep olunuyor. Oralarda yetişmiyor. Bartın Belediyesi olarak kum zambaklarımızı koruma altına aldık. Bunlar bizim güzelliklerimiz. Onlar da birer canlı. Her türlü canlıyı korumamız kollamamız gerekiyor. Asla koparmamamız gerekiyor. Hem bizler, hem halkımız hem de işletmeci arkadaşlarımız korunması noktasında gayret gösteriyor. Bizler de koruma altına alarak çoğalmalarını ve yayılmalarını sağlıyoruz. Son yıllarda yaptığımız koruma çalışmalarıyla beraber kum zambaklarımızın yayılışında ve sayılarında artış olduğunu da görüyoruz. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk oluyor” dedi.
Başkan Akın ayrıca Bartın Belediyesi olarak İnkumu sahilinde kum zambağı adı altında geniş kitlelere hitap eden festivaller düzenlediklerini ifade ederek, pandemi nedeniyle ara verilen festivallerin gelecek yıllarda devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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