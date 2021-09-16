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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı

İHA

Bartın Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı

Bartın Üniversitesinde gerçekleşen mezuniyet töreninde yüzlerce öğrenci kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.
Pandemi dolayısıyla ertelenen Bartın Üniversitesi 2021 mezuniyet töreni Kutlubey kampüsünde gerçekleşti. Öğrencilerin geçit töreni ile başlayan törende konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesi her geçen büyüyor ve sürdürülebilir bir gelişim gösteriyor. Bugün 18 binden fazla öğrencimiz bulunuyor. Mezun ettiğimiz öğrenci sayısı ise 20 bini aştı. Bartın Üniversitesinin 81 ilimizden olduğu gibi artık 5 kıtadan 72 farklı ülkeden öğrencileri olan bir yükseköğretim kurumu haline geldi. 656 akademik ve 421 idari insan kaynağımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla üniversitemizi her yıl, her ay ve her gün biraz daha ileriye taşımak için yorulmadan çalışıyoruz” dedi.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise Bartın Üniversitesinin başarılarıyla gurur duyduklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Filyos projesine çok önem veriyor. Türkiye'nin önemli projelerinden bir tanesi ve bu projeye de en yakın akademik kadro burada. Dolayısıyla ihtisaslaşma noktasında Valimiz ve Rektörümüz çok büyük gayret gösterdiler. YÖK tarafından akıllı şehirler ve lojistik alanında Bartın Üniversitemiz ihtisaslaşan üniversite seçildi. Ve Bartın Üniversitesi artık sadece Bartın'a değil bölgesine, Türkiye'ye akademik anlamda hizmet veren bir üniversite haline geliyor. Ben emeği geçen herkese buradan huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Bartın Valisi Sinan Güner de Bartın Üniversitesinin şehrin gelişimine de katkı sunduğunu ifade ederek, “Bartın Üniversitesi ilimizin önemli bir değeri. 13 yıldır her geçen yıl, benim şahit olduğum 3 yılda içinde olmak üzere her geçen gün ilimize bilimsel, sosyal, ekonomik ve ilimizin gelişimine büyük katkılar sağladığını bizzat ben şahit oldum. 3 yıllık kısa bir süre içerisinde dahi geldiği nokta hem bilimsel kapasite, hem insan kaynağı hem de eğitim alanında ulusal ve uluslararası bakımından gösterdiği gelişim açısından gerçekten takdire şayan olmuştur. Bartın Üniversitesi sadece ilimizin değil bölgemizin de bir üniversitesi haline gelme noktasında emin adımlarla ilerliyor” dedi.
Konuşmaların ardından derece ile mezun olan öğrencilere protokol üyelerince plaket ve başarı belgeleri takdim edildi. Törenin sonunda yüzlerce öğrenci keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı.
Törene Bartın Valisi Sinan Güner, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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