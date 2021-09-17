Bartın´da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da, demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Kurtköy köyünde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-09-17 09:18:47



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