Demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

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Bartın Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demirçelik fabrikasında patlama meydana geldi. Ark ocağı patlaması sonucu 5 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda fabrikanın üretim tesisindeki ark ocağında patlama yaşandı. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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