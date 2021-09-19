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Şehit oldu sanılmıştı, döndüğünde ailesi bile tanıyamamış Şehit oldu sanılan Kore gazisinin ilginç hikayesi Bartınlı Kore gazisi yeniden asker olmak istiyor

İHA

Şehit oldu sanılmıştı, döndüğünde ailesi bile tanıyamamış Şehit oldu sanılan Kore gazisinin ilginç hikayesi Bartınlı Kore gazisi yeniden asker olmak istiyor

Şehit oldu sanılan ve döndüğünde ailesinin dahi tanıyamadığı Kore gazisi Recep Erdoğan, gazi olarak hayatını sürdürmenin onuru ve mutluluğunu göğsündeki madalyalarıyla taşırken, yeniden asker olmak istiyor.
Bartın’da yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Recep Erdoğan Kore Savaşı’nda çenesinden ve ayağından yaralandı. 1 yıl boyunca cephede görev alan Erdoğan’ın çenesine patlayan bir mayının şarapnel parçaları, ayağına ise mermi isabet etti. Ağır yaralanan Erdoğan Japonya’ya getirilerek tedavi altına alındı. Bu sırada şehit olduğu sanılan Erdoğan’ın ailesine künyesi gönderildi ve oğullarının şehit düştüğü bildirildi. Tokyo şehrindeki hastanede tedavisi yaklaşık 1 yıl süren ve sağlığına kavuşan Erdoğan ailesine gönderilen künyeden habersiz şekilde bir süre daha Japonya’da yaşamaya devam etti.
Yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye gelerek Bartın’daki baba ocağına dönen Erdoğan’ın anne ve babası oğullarını tanıyamadı. Şehit olduğunu sandıkları oğullarını 5 yıl sonra karşısında gören anne ve baba gerçeği anladıklarında ise gözyaşlarına boğuldu.
Ceketinin yakasındaki madalyalarını büyük bir gururla taşıyan Erdoğan evine astığı Türk bayrağını her gün düzeltip defalarca kez öpüyor. Cep telefonundan Kore Savaşı’nın videolarını izleyerek o günleri hatırlayan Erdoğan gazi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve kendisine görev verilirse Kore’ye yeniden seve seve gideceğini ifade etti. Cephede yaralanışını, kendisinin şehit olduğunu sanan anne ve babasının gerçeği anladıklarında gözyaşlarına boğulduğunu anlatan Erdoğan, “Ben 1950’de Kore’ye gittim. 55’te geri döndüm 5 sene. Orada harp ettim, çatıştım, mermi attım. Her şeyi yaptım. Mayın parçası sıçradı çeneme. Çenem kırıldı. Onu düzelttiler orada Tokyo’da. Bacağıma da kurşun geldi onu da aldılar. Japonya’da hastaneye yatırdılar hastanede 1 sene yattım. Çenem iyileşti ondan sonra çıkardılar beni Türkiye’ye geldim. Ve annem babam, benim oğlum değil bu dedi. Benim oğlum öldü dedi, künyesi var bende dedi babam. Künyem gelmiş. Künyemi göndermişler oradan öldü diye. Saç sakal gavurlar gibi olmuştum ben. Ondan sonra tıraş oldum sonra annem babam tanıdı beni. Benim oğlum bu dediler. Sarıldılar bana başladılar ağlamaya” dedi.
Gazi olmaktan dolayı mutlu olduğunu da ifade eden Erdoğan yeniden asker olmak istediğini de belirterek, “Şimdi gönderseler yine gideceğim Kore’ye. Kimisi askerlikten korkuyor ben askere gideceğim diye uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.

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