KOAH hastası eşi için üretti şimdi siparişlere yetişemiyor 30 kavanozla başladı şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin hastalığı için ürettiği kozalak pekmezi siparişlerine yetişemiyor

Bartın’da yaşayan Gülten Özsoy eşinin KOAH hastalığına şifa olması için kozalak pekmezi üretti. Özsoy’un ürettiği kozalak pekmezleri eşinin rahatsızlığına iyi geldiği gibi çevresindeki hastalara da şifa oldu. 30 kavanozla başladığı üretimi yıllık 5 bin kavanoza çıkan Özsoy siparişlere yetişemez oldu.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yaşayan 47 yaşındaki Gülten Özsoy eşinin KOAH hastalığına iyi geleceğini düşünerek kozalak pekmezi üretti. Göğüs hastalıklarının tedavi edildiği hastanelerin çevrelerinde çam ağaçlarının olmasından ilham alan ve çam kozalağından üreteceği pekmezin eşinin rahatsızlığına şifa olacağını düşünen Özsoy, ormandan topladığı çam kozalaklarıyla 30 kavanoz kozalak pekmezi üretti.

Bir süre sonra kozalak pekmezinin eşinin hastalığına iyi geldiğini fark eden Özsoy ürettiği kozalak pekmezlerini benzer hastalığı olan akraba ve komşularına da tavsiye etti.

Ürettiği kozalak pekmezlerinin birçok hastaya şifa olmaya başlamasıyla beraber Özsoy’a gelen talepler arttı. Özsoy, yurt içinden ve yurt dışından gelen siparişleri karşılayabilmek için yılda 5 bin kavanoz kozalak pekmezi üretse de taleplere yetişemez hale geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ORKÖY projesi kapsamında aynı beldede yaşayan kendisi gibi ev hanımı olan toplam 9 kişiye mikrokredi uygulamasıyla yüzde 20'si hibe, geri kalanı 3 yıl geri ödemeli olmak üzere toplamda 108 bin TL destek sağlandığını ifade eden Özsoy, “5 yıl önce eşim için yapmaya başladım. Eşim KOAH hastası. Çamın iyi geleceğini düşündüm. Verem hastaneleri hep çamlıklarda. Ciğerlere faydası olsun dedim ve yapmaya başladım. Araştırdık, KOAH hastalığına, öksürüğe, akciğerlere çok iyi geldiğini fark ettik. Sonra üretmeye başladım. Eşim için 30 kavanoz yaptım. Eşim faydasını gördü ve arkadaşlarına tavsiye etti. Arkadaşları da faydasını gördü başkalarına tavsiye etti. Komşularımız akrabalarımız hepsi fayda gördü. İlk başladığımda 30 kavanoz yaptım ben bunu. Sonra talepler arttıkça yılda bin kavanoz oluyor zaten. Şu anda siparişlere yetişemiyoruz. 5 bin kavanoz siparişimiz var şimdilik. İnşallah daha da artacak gibi. Türkiye’nin tüm illerinden ve yurt dışından siparişler geliyor” dedi.

Pandemi döneminde rahatsızlanan hastaların da kozalak pekmezinin faydasını gördüğünü ifade eden Özsoy, “Pandemi atlatan hastalara doktorlar tavsiye ediyor. Çam kozalağı pekmezi yiyeceksiniz diyorlar. Ciğerleri beslememiz lazım diyorlar. Pandemi atlatan arkadaşlarımız vatandaşlar geliyor alıyor ve bir süre sonra sağlıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

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