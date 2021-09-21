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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoğun ilgi gören proje TÜBİTAK tarafından yeniden desteklendi

İHA

Yoğun ilgi gören proje TÜBİTAK tarafından yeniden desteklendi

Bartın Üniversitesi koordinatörlüğünde 9 farklı üniversiteden öğretim üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek İngilizce eğitmenlerinin dijital yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik proje yeniden desteklenmeye değer bulundu.
Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan “21. Yüzyıl İngilizce Öğretmenlerine Dil Becerilerini Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar Eğitimi: Gelenekselden Dijitale” adlı proje TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BIDEB) tarafından “2237A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında yeniden desteklenmeye değer görüldü.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk koordinatörlüğünde ilki başarıyla tamamlanan proje, yoğun ilginin ardından yeniden hayata geçirilecek. Projede, Bartın Üniversitesinden akademisyenlerle birlikte Çukurova Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri katkı sunacak.
Yeniden desteklenen proje hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Şentürk, “İlki başarıyla tamamlanan projemizde, 21. yüzyıl dil becerilerini ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Günümüzde önemli bir yere sahip olan dil öğretiminde yenilikçi ölçme değerlendirme yaklaşımlarını teşvik etmeyi ve daha etkili dil öğretimi sunmayı amaçlayarak gerçekleştirdiğimiz eğitim süreçleri büyük ilgi gördü. Yeniden desteklenen projemizle öğretim elemanlarımıza bu yetkinlikleri doğru ve etkin kullanmaları konusunda alanında yetkin eğitimciler tarafından bilgiler verilecektir” dedi.
Dijitalleşme ve dil öğrenimi temelinde hazırlanan projenin önemine vurgu yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Dijitalleşme artık günlük yaşamımızı her anlamda etkileyen bir durum haline gelmiştir. Dünyayı dönüşüme uğratan bu süreç bireysel ve toplumsal olarak da derin değişikliklere neden olmuştur. Bu noktada Bartın Üniversitesi olarak bizler de tüm bileşenlerimizle birlikte dijitalleşen dünya şartlarının önemi üzerine kurulan bir dizi çalışmalar yapmaktayız. Bu doğrultuda dijitalleşme ve dil eğitimi gibi iki önemli konuyu kapsayan bu projenin oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Proje kapsamında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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